Shefi i OKB-së thekson nevojën për reforma në Këshillin e Sigurimit dhe sistemin financiar – VIDEO

Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara (OKB), Antonio Guterres, tha se reformat janë në nevojshme në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (KS-OKB) dhe në sistemin financiar të OKB-së, që njihet si Bretton Woods, raporton Anadolu.

Guterres mbajti një konferencë për shtyp pas Samitit të Liderëve të G7-s që u mbajt në qytetin Hiroshima të Japonisë.

KS-OKB-ja dhe rendi i saj financiar pasqyrojnë marrëdhëniet e pushtetit në vitin 1945, tha Guterres, i cili tha se këtu ka nevojë për përditësim.

“Që nga viti 1945 kanë ndryshuar shumë gjëra. Arkitektura financiare globale është bërë e vjetërsuar, jofunksionale dhe e padrejtë. Rrjeti global i sigurisë nuk mundi të përmbushë detyrën e tij përballë goditjes ekonomike nga pandemia COVID-19 dhe pushtimi i Ukrainës nga Rusia. Tanë është koha për reformë edhe në KS-OKB, edhe në institucionet Bretton Woods. Kjo është çështje e rishpërndarjes së pushteteve në kornizën e realiteteve të botës së sotme”, deklaroi Guterres.

Rich countries cannot ignore the fact that the vast majority of countries worldwide are suffering through a deep financial crisis.

The world is counting on #G7 economies to demonstrate global leadership and global solidarity.https://t.co/Q7FIIxYX2t pic.twitter.com/tH8dYvjlbq

