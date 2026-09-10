Shefi i OKB-së “thellësisht i shqetësuar” për përshkallëzimin e situatës në Ngushticën e Hormuzit

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, është “thellësisht i shqetësuar” për përshkallëzimin e veprimeve ushtarake dhe kërcënimet ndaj transportit detar në Ngushticën e Hormuzit, tha të mërkurën zëdhënësi i tij, raporton Anadolu.
Stephane Dujarric u tha gazetarëve se Guterres ka shprehur shqetësim të madh lidhur me sulmet e fundit ndaj anijeve tregtare dhe “kërcënimet për veprime të tjera” kundër infrastrukturës detare dhe energjetike në Ngushticën e Hormuzit, një pikë strategjike e ngushtë detare.
Dujarric theksoi qëndrimin e Guterresit se të drejtat e lundrimit dhe liria e kalimit në rajon “duhet të rikthehen dhe respektohen plotësisht, në përputhje me të drejtën ndërkombëtare”. Ai rikujtoi apelin e kreut të OKB-së ndaj të gjitha palëve të përfshira që “të tregojnë përmbajtjen maksimale” dhe të shmangin veprimet apo retorikën armiqësore.
OKB-ja paralajmëroi për “pasoja të rënda” për civilët, stabilitetin ekonomik global dhe paqen ndërkombëtare nëse situata e paqëndrueshme përshkallëzohet më tej.