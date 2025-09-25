Shefi i Pentagonit urdhëron qindra gjeneralë e admiralë të kthehen në ShBA për një takim

Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, ka urdhëruar qindra gjeneralë të Ushtrisë dhe admiralë të Marinës së ShBA-së të mblidhen javën e ardhshme në një bazë të Trupave të Marinës në Virxhinia për një takim, pa dhënë një arsye specifike, raportoi të enjten The Washington Post.
Sipas gazetës, udhëzimi iu dërgua pothuajse të gjithë komandantëve të lartë në mbarë botën, duke cituar më shumë se një duzinë personash të njohur me çështjen. Shteti i Virxhinias, menjëherë në jug të Uashingtonit DC, është gjithashtu seli e Pentagonit.
Zëdhënësi i Pentagonit, Sean Parnell, konfirmoi të enjten se Hegseth do t’u drejtohet drejtuesve të lartë ushtarakë në fillim të javës së ardhshme, por nuk dha detaje shtesë.
Burime i thanë mediumit se urdhri i Hegsethit vlen për të gjithë oficerët e lartë me gradën gjeneral brigade e lart, ose ekuivalentët e tyre detarë, ata në pozita komanduese dhe këshilltarët kryesorë.
Sipas burimeve, pritet të marrin pjesë në takimin e Hegsethit komandantët e lartë në zonat e konfliktit dhe drejtues ushtarakë në Evropë, Lindjen e Mesme dhe rajonin Azi-Paqësor.
Disa zyrtarë thanë se në takim mund të diskutohet një strategji e re kombëtare e mbrojtjes që do ta bëntë sigurinë e atdheut përparësinë kryesore të vendit.
Pentagoni nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës së Anadolus për koment mbi këtë histori.
Disa burime shprehën skepticizëm për udhëzimin, duke thënë se “kjo nuk bëhet kështu” dhe e karakterizuan si “të çuditshëm” thirrjen e të gjithë oficerëve më të lartë për t’u kthyer në Uashington.
Urdhrat vijnë pas një sërë ndryshimesh të mëdha nga Hegseth në Pentagon, përfshirë uljen me 20% të numrit të gjeneralëve dhe riemërtimin e Departamentit të Mbrojtjes si Departamenti i Luftës, ndonëse deri tani pa një ndryshim zyrtar të emrit.
Urdhri i tij i majit për të larguar rreth 100 gjeneralë dhe admiralë gjithashtu shkaktoi shqetësim mes drejtuesve të lartë ushtarakë, tha mediumi.
Mandati i tij si shef i mbrojtjes është shoqëruar gjithashtu me polemika mbi sigurinë e dobët, pikëpamjet e Hegsethit për gratë dhe nëse ai ka aftësitë administrative për ta drejtuar burokracinë gjigante të Pentagonit.