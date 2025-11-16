Shefi i UNRWA-s: Gaza po përjeton “mjerim mbi mjerim”

Philippe Lazzarini, kreu i UNRWA-s, ka ngritur alarmin për përkeqësimin e kushteve të palestinezëve të zhvendosur në Gaza, teksa vendi po përballet me shi të ftohtë dhe dimër të ashpër që po përmbytin kampet e improvizuara ku strehohen qindra mijëra njerëz.
“Është ftohtë dhe lagësht në Gaza. Njerëzit e zhvendosur po përballen me një dimër të ashpër pa mjetet bazë për t’i mbrojtur nga shiu dhe i ftohti,” tha Lazzarini.
Ai e përshkroi situatën humanitare si “mjerim mbi mjerim”, duke theksuar se strehimet e brishta përmbyten shpejt, duke u lagur sendet e njerëzve.
“Më shumë materiale strehimi janë urgjentisht të nevojshme,” shtoi ai. /mesazhi