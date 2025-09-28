Shefi i UNRWA: Shkollat në Gaza janë shkatërruar plotësisht

Kreu i Agjencisë së OKB-së për Refugjatët Palestinezë (UNRWA), Philippe Lazzarini, ka paralajmëruar se shkollat në Gaza janë “shkatërruar plotësisht”, ndërsa banorët detyrohen të jetojnë mes rrënojave, me shqetësimin kryesor të përditshëm për të siguruar ushqim dhe ujë.
“Shkollat në Gaza janë shkatërruar plotësisht, njerëzit po jetojnë në rrënoja dhe përditë po luftojnë për ushqim e ujë,” tha Lazzarini në një video të publikuar në X.
Megjithë dëmet masive, ai theksoi se UNRWA vazhdon të funksionojë: “Shkollat tona janë të hapura, qendrat shëndetësore janë në punë dhe ne vazhdojmë të ofrojmë shërbime jetike për popullsinë.” /mesazhi