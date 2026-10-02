Shefja e Komisionit Evropian në Shkup: BE-ja e mirëpret Maqedoninë e Veriut me identitetin dhe gjuhën e saj

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen e cila qëndron për vizitë zyrtare në Shkup, e ka cilësuar Marrëveshjen e Prespës mes Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë si një shembull të “guximit të vërtetë politik”, duke deklaruar se ajo hapi rrugën për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO dhe tregoi se si vendimet politike mund të kontribuojnë në ndërtimin e një të ardhmeje të përbashkët, raporton Anadolu.
“Marrëveshja e Prespës ishte një moment i guximit të vërtetë politik, kur dy vende zgjodhën të kthejnë faqen dhe të shkruajnë së bashku kapitullin e ardhshëm të historisë. Ajo hapi derën për anëtarësimin në NATO. Dhe sot, Maqedonia e Veriut është një aleate e çmuar”, tha Von der Leyen pas takimit me kryeministrin maqedonas, Hristijan Mickoski.
Duke iu referuar procesit të anëtarësimit të vendit në BE, Von der Leyen tha se Maqedonia e Veriut ka përpara një hap kyç për të ecur përpara dhe për të hapur klasterin e vlerave themelore si dhe pranoi ndjeshmëritë që lidhen me këtë çështje.
“Ne e mirëpresim Maqedoninë e Veriut me identitetin dhe gjuhën e saj. Besojmë se kultura dhe gjuha maqedonase mund vetëm ta pasurojnë Unionin tonë, sepse motoja jonë është diversiteti dhe uniteti dhe ne e marrim këtë shumë seriozisht”, tha ajo.
Von der Leyen tha se BE-ja dhe Maqedonia e Veriut po punojnë në mënyrë të ngjashme së bashku për forcimin e sigurisë, duke shtuar se vendi është gjithashtu pjesë e “Koalicionit të të Gatshmëve” dhe vlerësoi mbështetjen e vendit për Ukrainën pas nisjes së luftës me Rusinë.
“Kur një vend mik dhe një komb tjetër evropian u sulmua, Maqedonia e Veriut u ngrit në mbështetje të tij”, tha ajo, duke shtuar se vendosmëria e vendit për të mbështetur Ukrainën ka qenë “po aq e fortë sa ajo e Unionit tonë”.
– Mickoski: Duam që procesi drejt BE-së të jetë i drejtë dhe i bazuar në rregulla të qarta
Ndërkaq, Mickoski në fjalën e tij theksoi se prania e presidentes Von der Leyen në rajon dhe përkushtimi i saj ndaj perspektivës evropiane të rajonit vlerësohen shumë.
“Përcaktimi ynë si shtet është i qartë dhe mbetet i pandryshuar, duam të jemi pjesë e BE-së dhe punojmë me përkushtim drejt këtij qëllimi. Në të njëjtën kohë, besojmë se ka ardhur koha që ky proces të marrë mbështetje më të fuqishme politike nga të gjitha institucionet evropiane”, tha Mickoski.
Ai njoftoi se në takim është diskutuar për reformat, dinamikën e procesit të anëtarësimit, si dhe për sfidat që prej vitesh e rëndojnë rrugën e Maqedonisë së Veriut drejt BE-së. “Ajo që kërkojmë sot është një proces që do të jetë i drejtë dhe i bazuar në rregulla të qarta. Ne po i përmbushim detyrimet tona dhe po zbatojmë reformat që priten nga një vend që dëshiron të bëhet anëtar i BE-së”, tha Mickoski.
Duke folur për sfidat me fqinjin lindor Bullgarinë, ai theksoi se Maqedonia e Veriut dëshiron që këto çështje të tejkalohen përmes dialogut, në frymën e vullnetit të mirë dhe respektit të ndërsjellë.
“Presim që edhe BE-ja të përfshihet në këtë proces. Nuk kërkojmë prej tij të mbajë anë, por të ndihmojë në krijimin e kushteve për një zgjidhje të qëndrueshme evropiane, në të cilën ajo që është dakorduar do të jetë e qartë, detyrimet do të vlejnë për të gjithë dhe procesi i anëtarësimit të mos hapet sërish për kushte të reja dypalëshe”, theksoi Mickoski.
Ai shtoi se çdo zgjidhje duhet të krijojë siguri se me përmbushjen e saj mbyllet një fazë dhe hapet rruga drejt fazës së ardhshme, pa hapësirë për interpretime të reja dhe kërkesa shtesë. “Qëllimi ynë nuk është ta shtyjmë procesin, por të krijojmë kushte që ai më në fund të ecë përpara mbi një bazë të qëndrueshme dhe të qëndrueshme në afatgjatë”, tha kryeministri maqedonas.
Mickoski theksoi se rruga evropiane e Maqedonisë së Veriut nuk kufizohet vetëm në çështjet politike që e rëndojnë procesin, duke shtuar se vendi po vazhdon me reformat në sundimin e ligjit, administratën publike, përmirësimin e klimës së biznesit, digjitalizimin dhe arsimin.
Ai tha se agjenda e reformave në kuadër të Planit të Rritjes tashmë po sjell rezultate konkrete dhe shprehu pritshmërinë që kjo dinamikë të vazhdojë.
“Për ne është veçanërisht e rëndësishme që qytetarët të fillojnë ta ndiejnë integrimin evropian edhe para anëtarësimit formal, përmes qasjes më të madhe në tregun evropian, mundësive të reja ekonomike, lidhjes më të mirë infrastrukturore, investimeve dhe më shumë mundësive për të rinjtë”, tha Mickoski.
Sipas tij, integrimi gradual është pjesë e rëndësishme e procesit që perspektiva evropiane të bëhet e dukshme dhe konkrete për qytetarët.
“Plani i Rritjes është ndërtuar pikërisht mbi këtë logjikë… sukses, qasje në tregun e vetëm, përshpejtim të reformave dhe konvergjencë ekonomike me Unionin”, shtoi ai. Ai theksoi se qëllimi është që Maqedonia e Veriut, brenda vendit, të ndërtojë një shtet që, për nga institucionet, standardet dhe mundësitë ekonomike, tashmë funksionon si një shtet evropian.
“Qëllimi ynë është i qartë, gatishmëria jonë për të punuar është e padiskutueshme dhe e konfirmuar, pritshmëritë tona janë të arsyeshme dhe të bazuara në parimet evropiane. Duam një proces që do të ecë përpara dhe që do të sjellë rezultate”, tha Mickoski.