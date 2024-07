Shejtani sundon! – Fragment

“Nën tokë (poshtë dheut) takohen tërë zullumqarët për t’u shtrirë pranë atyre, që u kanë bërë zullum..

– Aty, ku shtrihet vrasësi pranë të vrarit të tij..

– Hajduti pranë të vjedhurit..

– Mashtruesi pranë atij, që është tallur me të..

– Ministri pranë truprojës së tij..

– Skllavopronari pranë skllavit të tij..

– Në një pandjeshmëri të thellë deri në fryrjen e surit (deri sa të bëhet kiameti)!!

– Askush nuk merr mësim!!

– Askush nuk e përkujton këtë moment të frikshëm!!

– Askush nuk arrin ta kuptojë, se ai është i vdekur, patjetër!!

– Dhe, se ai do të ringjallet.. do të pyetet.. dhe do të merret në llogari, ku nuk do të ketë më aty as pronë e as pushtet për askënd, përveç Allahut të Vetëm!

_______________

Dr. Mustafa Mahmud nga libri: Shejtani sundon!

Hoxhë: Lavdrim Hamja