Shembet çatia e një shkolle në Pakistan, humbin jetën 35 persona

Të paktën 35 persona humbën jetën të enjten kur çatia e një shkolle private u shemb në qytetin veriperëndimor pakistanez, Peshawar, transmeton Anadolu.
Shumica e fëmijëve që kanë humbur jetën janë nën 13-vjeç duke përfshirë edhe një mësuese, raportoi transmetuesi lokal Geo News, duke cituar zyrtarët e spitalit.
Një zyrtar i shpëtimit tha se çatia e një kati të sipërm u shemb mbi çatinë e katit të parë, e cila më pas ra mbi studentët në klasat e tyre.
Administrata e spitalit Lady Reading tha gjithashtu se 20 fëmijë u plagosën.
Shërbimi i shpëtimit “Rescue 1122” në Peshawar tha më herët se ekipet e shpëtimit kishin nxjerrë 47 fëmijë nga rrënojat dhe i kishin dërguar në spitale.
Operacioni i shpëtimit është pothuajse i përfunduar, ku 95 për qind e mbetjeve janë pastruar, njoftuan zyrtarët e shpëtimit. Megjithatë, përpjekjet e kërkimit po vazhdojnë për fëmijët që mund të kenë mbetur ende të bllokuar nën rrënojat e Qendrës Arsimore “Al-Khair”.
Oficeri i policisë së kryeqytetit Mian Saeed tha se pas ngjarjes është arrestuar pronari i shkollës private.
Shembjet e ndërtesave janë të shpeshta në Pakistan, kryesisht për shkak të rregullave të dobëta të sigurisë dhe përdorimit të materialeve ndërtimore me cilësi të dobët.
Në qershor, 14 fëmijë humbën jetën kur çatia e një qendre private mësimore u shemb në Lahore.