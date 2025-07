Shenja e parë e një dyndjeje izraelite në Shqipëri: mjerë ne!

Është dhënë sinjali i parë i një dyndjeje izraelite në Shqipëri, ndodhur kjo në disa plane.

Kështu, media po raporton mbi futjen në tregun shqiptar të grupit të biznesit nga Izraeli – Big Shopping Centers. Thuhet se ky grup do të hyjë në tregun shqiptar në një ndërmarrje të përbashkët me grupin shqiptar të biznesit Balfin, pra të Samir Manes. Më saktë, izraelitët do të bëhen aksionarë në një nga sipërmarrjet më të reja të Balfin, kompaninë Retail Park Shkodra.

Nuk dihet nëse kjo është zgjedhje personale biznesi e Samir Manes apo është një partneritet i diktuar nga qeveria.

Më shumë se një biznes investues, ky është një biznes që i përgjigjet forcës konsumatore, të cilën Shqipëria e ka në rënie e sipër dhe që përgjithësisht nuk është ndonjë treg i madh e tundues konsumator.

Dhe nga ana tjetër, fakti që një kompani izraelite vjen në Shqipëri në kohën e një shumimi izraelitësh në tokën shqiptare me interes për prona e shtëpi, paralel me një dashuri politike të Ramës me elementin sionist hebre, ngre shqetësime të përligjura konspirative mbi të nesërmen e një gjeopolitike të re, gjë që i përforcon dhe ideja kontraverse e shtetit bektashi, kundërshtuar fort nga Turqia, nuhatësja ndoshta më e madhe e momentit e asaj se çfarë po gatuhet në kuzhinat e politikës botërore.

Dhe këtu vlen sërish si kujtesë përvoja e Eqerem bej Vlorës me hebrenjtë, ku rrëfen dështimin e të bërit tregëti me ta, gjë që nuk e pengoi të ishte mbrojtës i tyre ndaj nazistëve. Pra, tjetër humaniteti ndaj hebrenjve e tjetër bashkëpunimi me ta. Dhe sa për humanitetit ndaj tyre, historia ka treguar se muslimanët kanë qenë kampionë të mbrojtjes së jetës, pronës, dinjitetit e besimit të tyre. Gjthashtu, përvoja botërore e jo thjesht ajo e Eqerem bej Vlorës ka treguar se kush hyn në pazar me ta, në çdo lloj pazari, në fund del i humbur. Edi Rama po bën pikërisht këtë gjë. Çështja është se në fund do humbë Shqipëria!

Pse “mjerë ne”?

Sepse kjo dyndje izraelitësh ndodh teksa Shqipëria po zbrazet nga shqiptarë dhe kjo kompani që vjen në Shqipëri shënjestron një tjetër lloj konsumatori dhe paralajmëron një tjetër realitet të së nesërmes, si te ne e si në Lindjen e Mesme, në vetë shteti hebre, ku Gaza mund të bëhet varri i tij.

Të gjitha këto zhvillime nuk është e thënë të ndodhin në një vit, por në disa po. Mos harrojmë se në vitet ’30, në Palestinë askush nuk e imagjinonte një shtet hebre aty pas pak vitesh, ndaj dhe arabë naivë u shisnin prona hebrenjve që po bëheshin gati për një pushtim që do vinte pak vite më vonë, me krijimin e një shteti, duke e larë atë tokë në gjak nga pabesia, padrejtësia dhe mizoria. Nesër mund ta kemi ne atë fat, shqiptarët, ku fqinji izraelit që ka blerë shtëpinë apo pronën e shqiptarit të ikur, do detyrojë largimin prej aty të shqiptarëve që ende jetojnë rreth tij, për t’i zëvëndësuar me racën e tij, izraelitë. /tesheshi