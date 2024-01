Shikojeni këtë Audi S8 Plus që “shpërtheu me shpejtësi” në një autostradë të Gjermanisë

Sa i përket veturave me shpejtësi të lartë, pak vetura mund të arrijnë atë që mund ta bëjë një Audi S8.

Dhe duke ndjekur këtë video të publikuar nga AutoTopNL, mund të shohim se si një S8 i gjeneratës së fundit mund të ecë edhe më shpejt se sa reklamohet kur i jepet hapësirë e mjaftueshme.

Gjatë një testi të shpejtësisë maksimale në një autostradë në Gjermani, AutoTopNL është në gjendje ta çojë këtë Audi S8 Plus 2017 në një shpejtësi të treguar 195 mph (315 km/h).

Kjo është shumë më shumë se shpejtësia maksimale e kufizuar elektronikisht prej 189 mph (305 km/h).

Por me një V8 me turbo të dyfishtë që prodhon 605 kuaj fuqi dhe 553 lb-ft çift rrotullues, nuk duhet të jemi të befasuar që S8 Plus mund t’i arrijë ato shpejtësi.