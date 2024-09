Shirat e dendur dhe rrëshqitjet e dheut shkaktojnë 37 të vdekur në Etiopinë veriore

Të paktën 37 persona kanë vdekur për shkak të reshjeve të dendura që po vazhdojnë në Etiopinë veriore, ku rrëshqitjet e dheut dhe përmbytjet kanë shkaktuar shkatërrime, tha një zyrtar i vendit, transmeton Anadolu.

Rreth 731 bagëti janë rrëmbyer nga përmbytjet në zonën Wagkhmra të rajonit Amhara, tha Mihiret Melaku, kreu i Zyrës së Parandalimit të Fatkeqësive Zonale dhe Koordinimit të Sigurisë Ushqimore, i cili foli për një radiostacion lokal.

Melaku tha gjithashtu se përmbytjet dhe rrëshqitjet e tokës kanë shkatërruar 277 shtëpi fermerësh.

Rrëshqitjet e dheut kanë marrë mbi 500 jetë që nga korriku në vendin e Bririt të Afrikës.

Flash floods by torrential rains in Addis killed 7, creating makeshift pools of water across city. Addis mayor discharged firefighters to rescue those seeking refuge on rooftops. Strong disaster response plans are key for African cities moving forward. #ClimateEmergency #Ethiopia pic.twitter.com/fyBivaIw9X

— Kidan Araya (@KidanAraya) August 20, 2021