Shitet për 1.5 milionë USD ora e Titanikut

Kjo orë xhepi prej ari që i përkiste njeriut më të pasur të Titanikut u shit në një ankand për një shumë rekord prej 1.5 milionë Dollarë. Ora u ble të shtunën nga një koleksionist privat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke bërë relikja më e shtrenjtë e Titanikut e shitur ndonjëherë.

Ajo i përkiste biznesmenit John Jacob Astor, i konsideruar si një nga njerëzit më të pasur të kohës që humbi jetën në moshën 47-vjeçare. Ai arriti që të hipte gruan e tij të re Madeleine, në një varkë shpëtimi ndërsa vetë nuk arriti të shpëtojë. Pasardhës i familjes Astor ai kishte një pasuri prej rreth 87 milionë Dollarësh që sot do ishte ekuivalente e disa miliardave.

Trupi i tij u gjet pas 7 ditësh në vendin e mbytje së Titanikut me orën 14-karatëshe ende në xhep. Sipas bashkëshortes, ai nuk e kishte besuar se anija do të pësonte gjë pas goditjes nga ajsbergu. Shuma më e madhe e paguar deri tani ka qenë 1.3 milionë Dollarë për një violinë të orkestrës së Titanikut e shitur në vitin 2013. Bashkë me orën e xhepit u shit edhe kuti violine për rreth 450 mijë Dollarë.