Shitjet e Hyundai u rritën në nivele rekord në SHBA muajin e kaluar, pjesërisht falë një rritjeje të ndjeshme të kërkesës për automjetet e saj elektrike dhe disa nga modelet e saj SUV dhe sedan.
Dhe, pavarësisht heqjes së kredisë federale tatimore për automjetet elektrike në fund të shtatorit, prodhuesi korean i makinave duket i bindur se mund ta mbajë këtë vrull gjatë pjesës tjetër të vitit dhe në vitin 2026.
Në shtator, Hyundai shiti gjithsej 71,003 automjete në tregun amerikan, një rritje prej 14 përqind krahasuar me 62,491 të shitura të njëjtin muaj të vitit të kaluar.
Përveç kësaj, shitjet e Hyundai në tremujorin e tretë u rritën me 11 përqind në 678,349 njësi krahasuar me 610,494 të shitura gjatë tre tremujorëve të parë të vitit 2024.
Siç bëhet e ditur më tej, ishin disa modele që kontribuan në rritjen e kërkesës muajin e kaluar.
Ioniq 5 tërësisht elektrik spikati, me shitjet që u rritën me 152 përqind nga 3,336 njësi në 8,408.
Ndërsa shumë prodhues makinash panë një rritje të fundit në shitjet e automjeteve elektrike përpara se të skadonte kredia federale e taksave, Hyundai ka vepruar shpejt për të zbutur ndikimin.