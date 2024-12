Shitjet e Porsche po bien, ja pse

“Edhe të pasurit qajnë” është një shprehje që na kujton se edhe ata që jetojnë në rehati mund të përballen me kohë të vështira.

Në fushën e automobilave, këto ditë, ky është rasti i Porsche.

Kompania që ndërtoi reputacionin e saj mbi veturat sportive lulëzoi me një zgjerim në SUV dhe sedan luksoz.

Por kohët po ndryshojnë.

Gjatë 15 viteve të fundit, marka ka hyrë me sukses në segmente të reja dhe ka prezantuar modele dhe motorë të rinj që ishin të paimagjinueshëm disa dekada më parë.

Falë cilësisë, performancës dhe marketingut të mirë, Porsche rriti shitjet e saj globale pothuajse trefish midis 2009 dhe 2023.

Kjo arritje e jashtëzakonshme i lejoi Porsche të eksploronte me besim segmentin e veturave elektrike, përcjell Telegrafi.

Porsche Taycan është një nga veturat elektrike luksoze më të shitura sot dhe një shembull i mirë se si elektrifikimi nuk dëmton domosdoshmërisht imazhin e një marke.

Megjithatë, po shfaqen probleme të reja.

Kërkesa në rënie për EV

Vitin e kaluar, Porsche vendosi një rekord të ri shitjesh vjetore me 320,200 njësi në mbarë botën pas 16 vitesh rritjeje radhazi.

Megjithatë, duket se kësaj po i vjen fundi.

Të dhënat më të fundit të publikuara tregojnë se dërgesat globale midis janarit dhe shtatorit ishin 226,000 njësi, një rënie prej gati 7% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.

Sipas raportit të Porsche, arsyeja kryesore e rënies është kërkesa më e ulët në Kinë, e cila ra për 29%:

Sa i përket modeleve, dy fusha të qarta problematike po godasin kompaninë.

Së pari, Porsche Taycan po pëson rënie të mprehta në një treg ku kërkesa nuk po rritet më, të paktën në Evropë dhe SHBA.

Taycan po përballet gjithashtu me konkurrencë në rritje në Kinë.

Për t’i bërë gjërat edhe më keq, Taycan u zbulua në Motor Show 2019 në Frankfurt, që do të thotë se modeli i vjetër ka qenë në treg për pesë vjet.

Rasti Macan

Tendenca tjetër, më shqetësuese, përfshin Macan.

Me ardhjen e gjeneratës së dytë – e disponueshme vetëm si një EV – modeli i Porsche po përpiqet të mposht rezultatet e shitjeve të paraardhësit të tij me motor me djegie.

Porsche ka eliminuar gjeneratën e parë Macan nga disa tregje kryesore për t’u fokusuar vetëm në atë të ri, si në Gjermani, Francë, Holandë, Spanjë dhe Austri.

Macan i ri kushton mesatarisht 22% më shumë se gjenerata e mëparshme.

Rritja është kryesisht për shkak të ndryshimit të grupit të fuqisë nga djegia në elektrike.

Situata është përkeqësuar nga frika në rritje ndaj automjeteve elektrike në Evropë.

Dhe Macan i ri ende nuk është prezantuar kudo, kështu që ndryshimi i modelit po dëmton gjithashtu shitjet.

Shkurtimisht, shifrat tregojnë se Porsche nuk po rritet më kryesisht për shkak të modeleve të saj elektrike.

A mundet që ky trend të ndikojë edhe në markat e tjera luksoze që shtyjnë drejt një formacioni më të madh të EV?