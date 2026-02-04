Shitjet e Tesla-s kanë shënuar ‘rënie drastike’ në Norvegji

Tesla po përballet me një rënie të ndjeshme të shitjeve në Norvegji, treg që për vite me radhë është konsideruar si bastioni i saj kryesor në Evropë.
Sipas të dhënave të regjistrimeve për janarin 2026, vetëm 62 njësi të Model Y u shitën, ndërsa në total Tesla regjistroi vetëm 83 automjete, 88 për qind më pak se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Ndërkohë, disa modele rivale elektrike, si Volkswagen ID.3 dhe Toyota bZ4X, kanë kaluar dukshëm Teslan në renditjen mujore të shitjeve.
Pavarësisht rënies së Teslas, tregu norvegjez vazhdon të dominohet nga makinat elektrike, të cilat përbëjnë 94 për qind të shitjeve të reja.
Në vende të tjera të Evropës, kompania ka shënuar rritje të moderuar të shitjeve, e nxitur nga versionet më të përballueshme të Model 3 dhe Model Y.
Megjithatë, tabloja e përgjithshme mbetet e përzier, pasi Tesla po përballet me rënie të forta në disa tregje kyçe dhe me konkurrencë gjithnjë e më të fortë nga prodhuesit evropianë dhe markat kineze.