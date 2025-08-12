​Shkalla e dytë e Komerciales vendos në favor të ZRrE-së për tregun e lirë të energjisë

Shkalla e dytë e Gjykatës Komerciale ka vendosur në favor të ankesës të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë për të ashtuquajturin “Treg të Lirë” të energjisë elektrike, ku preken 1 mijë e 300 bizneset prodhuese vendore.
Këtë e kanë bërë të ditur Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Kosovë, e cila ka shpreh shqetësim për këtë vendim.
“DhTIK vlerëson se gjykata ka pasur mjaftueshëm prova dhe argumente të qarta për shkeljet e bëra, të cilat janë prezantuar në mënyrë të përsëritur në çdo takim me institucionet, por fatkeqësisht nuk janë marrë për bazë.Ne ritheksojmë se forma e zgjedhur nga ZRRE, e përkrahur në heshtje nga të gjitha institucionet relevante, do të shkaktojë pasoja të rënda për ekonominë e vendit, duke përfshirë:Rritjen e ndjeshme të çmimit të energjisë elektrike, Rritjen e çmimit të produkteve, Rrezikimin e mijëra vendeve të punës, Uljen e prodhimit vendor dhe mbytjen e tij nga importet që po rriten çdo ditë, Mbylljen e një numri të madh veprimtarish biznesore”, thuhet në reagim.
DhTIK i ka bërë thirrje ZRRE-së dhe Qeverisë së Kosovës që të pezullojnë menjëherë zbatimin e vendimit dhe të hapin një proces të rishqyrtimit transparent, duke respektuar konsultimet publike dhe përfshirjen e komunitetit të biznesit, siç kërkohet nga ligji.
“Gjithashtu institucionet të ndajnë mjete shtesë në përkrahje të bizneseve në mënyrë që të mos ketë pasoja të rënda për ekonominë dhe të ardhmen e vendit tonë.Po ashtu, DhTIK u bën thirrje të gjitha bizneseve që të shfrytëzojnë të gjitha mekanizmat ligjorë për të kundërshtuar këtë vendim të dëmshëm. DHTIK së bashku me bizneset do të përdorë çdo mjet ligjor dhe institucional për të mbrojtur interesat e ekonomisë së Kosovës”, thuhet tutje.