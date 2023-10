Shkatërrimi kreativ i sionistëve satanist në Gaza

Me “11 Shtator”, kur “u kidnapuan aeroplanet”, nga njerez qe ndoshta as patent shofer te veturave nuk kishin, dhe u sulmuan Kullat Binjake, Washingtoni, etj, sherbimet informative, si: CIA, FBI, forcat e armatosura, si dhe te gjitha aparatet shteterore te shtetit me te forte te Botes, SHBA-ve, deklaruan: “Jemi te befasuar”😉.

Gjithashtu, kur Hamasi para disa diteve “hyri” ne Izrael me mjete luftarake, dhe sulmoi Izraelin, sherbimi me i forte informativ ne Bote, Mossad, pastaj Shin Bet, forcat e armatosura ushtarake tokesore dhe ajrore, etj, deklaruan njejt: “Jemi befasuar” 😉.

Shenjat jane te dukshme, te njejta, per ata qe shohin dhe mendojne.

Ndersa, ndjenjat jane armik i argumentit.

Keto dhe shume ngjarje boterore, kryhen gjithmone ne menyre te njejte, me nje kreativitet shkaterues.

Problemi -Reaksioni-Zgjidhje, eshte trinomi dhe formula me te cilen kryhen keto komplote. Shkaktohet nje problem i madh me te cilin e krijon nje fajtore dhe armik, mandej krijohet reagimi i opinionit plot urrejtje, frike, frustrim, deshire per hakmarrje, etj, dhe ne fund ofrohet zgjidhja e planifikuar dhe deshiruar per problemin, te cilin ata vet e kane shkaktuar.

Keshtu ka qene me Luften e Pare Boterore, keshtu ka qene me Luften e Dyte Boterore, keshtu ka qene me Nagasakin dhe Hiroshimen… me Srebrenicen, me “11 Shtatorin” me Covid 19, me vaksina, etj.

“11 Shtatori” u demaskua shpejt sepse, qellimi ishte Iraku, Afganistani, per te vazhduar te “Pranvera Arabe”, Siria, Libia, etj.

Ndersa sot, pas Gazes, do te shohim se cili eshte qellimi i vertete i ketij gjenocidi.

Asokohe akter psikopato – satanist ishin tjere.

Sot akter eshte psikopati cionist, satanist Natanjahu, çifuti Ruso-Polak.

Atehere psikopati Bush, sulmoi Irakun dhe Afganistanin.

Tash ky psikopati cionist, satanist thote: “Do ta sulmojme Iranin, i cili qendron prapa Hamasit”.

Mirepo tash ka nje rrezik me shume, pasi qe duke filluar me Iranin, mos te dhashte Zoti, mund te vazhdojne me Rusine dhe Kinen dhe mund te kete Lufte me permasa Boterore ?!

Akteret dihen, ndersa skenaristet jane forcat e fshehta kabalisto-sataniste, cioniste, çifute. Jane keto forca, te cilet per disa shekuj kryen krime kunder popujve te pafajshem. Keta e sakrifikojne edhe popullin e vet, hebrenjte. Keshtu i kane sakrifikuar edhe per kinse Hollokaust, i cili eshte i stermadhuar nga vete keto forca te ereta, te cilet i kane ne dore mjetet e informimit kryesore boterore. Gjithashtu popullin ne Izrael e kane sakrifikuar me vaksina “kunder” Covidit, sepse hebrenjte ne Izrael jane populli me i vaksinuar ne bote!

Keta cionisto – satanist edhe kete here e kane sakrifikuar Izraelin, dhe popullin hebre, edhepse mbi popullin e shumevuajtur palestinez, mbi Gazen jane duke ushtruar gjenocid. Ata mbi Gazen, me decenie permes grupeve shteterore terroriste si : Ergun, Stern Gang, etj, kane ushtruar terror sistematik. Allahu i shkaterrofte.

Keshtu funksion doktrina e tyre: “Nese doni te sundoni, perçani 2 grupe, dhe pastaj do te pesojne civilet”.

Do te deshiroja te gaboj, por edhe Kosova dhe Serbia, aktualisht jane duke e bere kete paraloje.

Edhe rasti i fundit i “Banjskes” eshte nje loje sekrete.

Si duket Vuqiqit dhe Kurtit do t’iu mbetet kompiri i nxehte ne dore, e pasojat dihet kush i barte. Mos t harrojme, ata 5 pare nuk i jepin per popullin e tyre çifut, e lere ma per shqiptare e serb. Sikurse qe Vuqiqi eshte ne gjendje te gjithe serbet e Kosoves t’ i sakrifikoj.

Mos e dhashte Zoti, te luhet prap nje loje tragjike tek ne.

Allahu ju ndihmofte Palestinezeve dhe gjithe popujve te vuajtur dhe i shkaterrofte keta zullumqare.

Nga: Mr.Sci. Saad R. Gashi