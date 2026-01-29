“Shkelje e Parimeve” – Oxfam refuzon t’i dorëzojë Izraelit të dhënat e stafit në Gaza

Izraeli ka tërhequr licencat e 37 organizatave ndërkombëtare joqeveritare, përfshirë Oxfam, Mjekët pa Kufij (MSF) dhe Defense for Children International, duke ua ndaluar veprimtarinë në Rripin e Gazës dhe në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Oxfam ka deklaruar se nuk do t’ia dorëzojë Izraelit informacionet për punonjësit e saj palestinezë, pasi një veprim i tillë do të përbënte “shkelje të parimeve humanitare”. Vendimi vjen pasi autoritetet izraelite kanë tërhequr licencat e 37 OJQ-ve ndërkombëtare, me arsyetimin se ato nuk kanë përmbushur afatin për të respektuar të ashtuquajturat “standarde sigurie dhe transparence”. Pezullimi ka hyrë në fuqi më 1 janar dhe organizatat janë urdhëruar të ndërpresin aktivitetin deri më 1 mars.
Një zëdhënës i Oxfam i tha Al Jazeera-s se: “Ne nuk do të transferojmë të dhëna personale sensitive te një palë e përfshirë në konflikt, pasi kjo do të shkelte parimet humanitare, detyrimin për kujdes dhe obligimet për mbrojtjen e të dhënave.”
Zëdhënësi i bëri thirrje qeverisë izraelite që “të ndalë menjëherë procedurat e çregjistrimit dhe të heqë masat që pengojnë ndihmën humanitare”.
Punonjës humanitarë të vrarë
Më shumë se 500 punonjës humanitarë janë vrarë në luftën gjenocidale të Izraelit kundër Gazës që nga 7 tetori 2023, theksoi zëdhënësi. Ndër informacionet e detajuara që Ministria izraelite për Çështjet e Diasporës u ka kërkuar OJQ-ve përfshihen pasaportat dhe numrat personalë të identifikimit të të gjithë punonjësve palestinezë, si dhe emrat e anëtarëve të familjeve të tyre, përfshirë fëmijët.
Ministria ka deklaruar gjithashtu se do të ndalojë organizatat që i konsideron se mbështesin “një luftë të armatosur nga një shtet armik ose një organizatë terroriste kundër Shtetit të Izraelit”.
Vendimi i MSF
Të shtunën, organizata Mjekët pa Kufij (MSF) shkaktoi reagime të forta pasi njoftoi se ishte “e gatshme të ndajë një listë të përcaktuar emrash të stafit palestinez dhe atij ndërkombëtar, nën parametra të qartë, me sigurinë e stafit si prioritet”, duke shtuar se kjo ishte “një masë e jashtëzakonshme”.
MSF tha se Izraeli “me vetëdije i ka vënë MSF-së dhe kolegëve tanë palestinezë përpara një zgjedhjeje të pamundur: ose të japim informacionet e stafit, ose të braktisim qindra mijëra palestinezë që kanë nevojë për kujdes jetik shëndetësor”.
Organizata theksoi se vendimi ishte marrë pas “diskutimeve të gjera me kolegët tanë palestinezë”, me qëllim vazhdimin e ofrimit të ndihmës në Gaza dhe Bregun Perëndimor.
Dënime dhe kritika
Kirurgu i njohur britaniko-palestinez, Ghassan Abu Sittah, e dënoi ashpër vendimin e MSF-së. Ai tha se “falimentimi moral qëndron në nënkuptimin se, gjatë një gjenocidi, palestinezët janë të aftë të japin pëlqim të lirë. Punonjësit e tyre kanë po aq zgjedhje sa palestinezët që shkuan me vetëdije drejt vdekjes në pikat e shpërndarjes së ushqimit për të ushqyer familjet e tyre”.
Ai shtoi se “garancitë nga një fuqi gjenocidale që tashmë ka vrarë 562 punonjës humanitarë e implikojnë më tej MSF-në në krime dhe nuk e lirojnë atë nga detyrimi për kujdes sipas ligjit të Bashkimit Evropian”.
Dr. Abu Sittah citoi dëshmi nga punonjës palestinezë të MSF-së, përfshirë një që shprehej: “Jam vërtet i shqetësuar për sigurinë dhe mirëqenien e stafit tonë, veçanërisht nëse priten garanci nga të njëjtat palë përgjegjëse për dhunë, shkatërrim dhe shkelje të armëpushimeve. Mbrojtja e punonjësve tanë duhet të mbetet një prioritet absolut.”
“Rreziqe serioze”
Rrjeti i OJQ-ve palestineze (PNGO) publikoi një deklaratë ku shprehu “mospajtimin e fortë” me “një numër të kufizuar organizatash ndërkombëtare joqeveritare që, nën presionin e okupimit izraelit, kanë ndarë informacione për stafin e tyre lokal si kusht për regjistrimin e organizatës”.
Deklarata thekson se PNGO “nënvizon rreziqet serioze që mbart kjo masë, e cila përbën një shkelje të qartë të parimeve të së drejtës humanitare ndërkombëtare dhe standardeve të punës humanitare, si dhe bie ndesh me qëndrimin kolektiv të mbajtur tradicionalisht nga organizatat ndërkombëtare”.
Rrjeti shtoi se përmbushja e këtyre kërkesave “të imponuara nga okupimi përfaqëson nënshtrim ndaj presionit shtrëngues dhe paraqet kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë e stafit lokal”.
Pjesë e “fushatës së gjenocidit”
Qendra Al Mezan për të Drejtat e Njeriut, me seli në Gaza, deklaroi më herët këtë muaj se ndalimi i OJQ-ve nga Izraeli “shërben si pretekst për të kufizuar më tej hyrjen e ndihmës humanitare në Gaza dhe për të minuar paanshmërinë e organizatave të besueshme”.
Organizata theksoi se shënjestrimi i organizatave lokale dhe ndërkombëtare “nuk mund të shihet i shkëputur, por si pjesë e një fushate më të gjerë gjenocidi kundër popullit palestinez”.
Sipas Al Mezan, këto janë “përpjekje të qëllimshme për të shkatërruar strukturat që mbështesin praninë, qëndrueshmërinë dhe mbijetesën e popullit palestinez. Duke i privuar palestinezët nga shërbimet humanitare thelbësore dhe jetëshpëtuese, Izraeli e thellon edhe më tej vuajtjen dhe izolimin e tyre në Gaza, si pjesë e gjenocidit, okupimit të paligjshëm dhe regjimit kolonial të apartheidit”.
Lufta gjenocidale e Izraelit kundër Rripit të Gazës, e nisur në tetor 2023, ka vrarë mbi 71.600 palestinezë dhe ka plagosur më shumë se 171.000 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza. Një armëpushim i mbështetur nga SHBA, i zbatuar në tetor të vitit të kaluar, është shkelur nga Izraeli më shumë se 1.300 herë, ndërsa kufizimet ndaj hyrjes së ndihmës humanitare në enklavë vazhdojnë. /mesazhi