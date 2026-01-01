Shkencëtarët zbulojnë përfitimin e madh për zemrën që fshihet në ushqimet e përditshme

Konsumi më i madh i ushqimeve të pasura me polifenole lidhet me një shëndet më të mirë të zemrës dhe rritje më të ngadaltë të rrezikut kardiovaskular gjatë plakjes, sipas sciencedaily.com.
Njerëzit që shpesh konsumojnë ushqime dhe pije të pasura me polifenole, të tilla si çaji, kafeja, manaferrat, kakaoja, arrat, drithërat dhe vaji i ullirit, mund të kenë zemër më të shëndetshme.
Një ekip nga ”King’s College London” raportoi se individët që ndiqnin modele dietike të pasura me polifenole kishin rrezik më të ulët të parashikuar për sëmundje kardiovaskulare.
Polifenolet janë përbërës bimorë që shoqërohen me një gamë të gjerë përfitimesh shëndetësore, duke përfshirë mbështetjen për zemrën, trurin dhe zorrët.
Gjetjet afatgjata në Mbretërinë e Bashkuar
Gjatë studimit 11-vjeçar, biomarkuesit treguan se njerëzit me nivele më të larta të metabolitëve të polifenoleve kishin rezultate më të ulëta të rrezikut kardiovaskular. Ata gjithashtu kishin tendencë të kishin kolesterol HDL më të lartë, i njohur edhe si kolesterol i mirë.
Qasja e ekspertëve për përfitimet kardiake
“Gjetjet tona tregojnë se respektimi afatgjatë i dietave të pasura me polifenole mund të ngadalësojë ndjeshëm rritjen e rrezikut kardiovaskular ndërsa njerëzit plaken. Edhe kalimet e vogla dhe të qëndrueshme drejt ushqimeve si manaferrat, çaji, kafeja, arrat dhe drithërat e plota mund të ndihmojnë në mbrojtjen e zemrës me kalimin e kohës”, shpjegoi profesoresha Ana Rodriguez-Mateos, autore kryesore në studim.
Profesori Yong Li shtoi se “ky hulumtim ofron prova të forta se përfshirja e rregullt e ushqimeve të pasura me polifenole në dietën tuaj është një mënyrë e thjeshtë dhe efektive për të mbështetur shëndetin e zemrës. Këto përbërës bimorë janë gjerësisht të disponueshëm në ushqimet e përditshme, duke e bërë këtë një strategji praktike për shumicën e njerëzve”, transmeton ATSh.
Lidhja mes plakjes dhe rrezikut kardiovaskular
Hulumtuesit vunë re se megjithëse rreziku kardiovaskular rritet natyrshëm me moshën, pjesëmarrësit me konsum më të lartë të polifenoleve përjetuan një rritje më të ngadaltë të rrezikut gjatë periudhës 11-vjeçare.