Shkollat në Iran rihapen pas luftës, por pasojat rëndojnë mbi nxënësit

Shkollat dhe universitetet në Iran kanë nisur rihapjen pas muajsh ndërprerjesh të shkaktuara nga sulmet ajrore amerikano-izraelite.
Rikthimi në mësim po shoqërohet me vështirësi të mëdha, pasi disa objekte shkollore janë dëmtuar nga sulmet, ndërsa nxënësit dhe familjet e tyre përballen me pasojat psikologjike të luftës.
Mësuesit dhe familjet po përpiqen të ndihmojnë fëmijët të rikthehen në jetën shkollore, ndërsa institucionet arsimore përballen me sfidën e rikthimit të mësimit në kushte të vështira. /mesazhi