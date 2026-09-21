Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Shkollat në Iran rihapen pas luftës, por pasojat rëndojnë mbi nxënësit

Shkollat në Iran rihapen pas luftës, por pasojat rëndojnë mbi nxënësit

Ekspertë të të drejtave të njeriut, të mbështetur nga OKB-ja, thonë se SHBA-ja kreu krime të mundshme lufte kur ndërmori dy sulme që vranë më shumë se 178 persona – përfshirë 120 nxënës shkolle – më 28 shkurt, në fillim të luftës së SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit.

Shkollat dhe universitetet në Iran kanë nisur rihapjen pas muajsh ndërprerjesh të shkaktuara nga sulmet ajrore amerikano-izraelite.

Rikthimi në mësim po shoqërohet me vështirësi të mëdha, pasi disa objekte shkollore janë dëmtuar nga sulmet, ndërsa nxënësit dhe familjet e tyre përballen me pasojat psikologjike të luftës.

Mësuesit dhe familjet po përpiqen të ndihmojnë fëmijët të rikthehen në jetën shkollore, ndërsa institucionet arsimore përballen me sfidën e rikthimit të mësimit në kushte të vështira. /mesazhi

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram