Shkon mbi 1.000 numri i të vdekurve në Liban nga sulmet izraelite

Ministria e Shëndetësisë e Libanit njoftoi se të paktën 1.001 persona janë vrarë dhe 2.584 janë plagosur nga sulmet izraelite që nga 2 marsi, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, ministria bëri të ditur se mes viktimave janë 118 fëmijë dhe 79 gra, ndërsa mes të plagosurve janë 365 fëmijë dhe 414 gra.
Ministria shtoi se 33 persona janë vrarë dhe 152 të tjerë janë plagosur nga sulmet izraelite gjatë 24 orëve të fundit.
Ushtria izraelite ka intensifikuar sulmet ajrore në të gjithë Libanin që nga fillimi i marsit, në mes të përleshjeve ndërkufitare me Hezbollahun, pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit që është në fuqi që nga nëntori i vitit 2024.
Kanali 12 i Izraelit raportoi të mërkurën se Tel Avivi synon të pushtojë vijën e parë të fshatrave në jug të Libanit për të parandaluar sulmet nga kjo zonë.
Përshkallëzimi aktual pasoi një ofensivë të përbashkët SHBA–Izrael kundër Iranit, që ka shkaktuar rreth 1.300 viktima që nga 28 shkurti. Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, si dhe Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit, duke thënë se këto sulme kanë në shënjestër “asetet ushtarake amerikane”.