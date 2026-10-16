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​Shkyçen borxhlinjtë nga rrjeti i ujësjellësit në Prishtinë

Kompania Rajonale e Ujësjellësit Prishtina ka vazhduar aksionet për shkyçjen e konsumatorëve borxhlinj dhe ndërprerjen e lidhjeve ilegale në rrjetin e furnizimit me ujë të pijes.

Në një njoftim në Facebook thuhet se vetëm në 24 orët e fundit janë bërë shtatë shkyçje nga rrjeti i ujësjellësit në Prishtinë për borxhe dhe lidhje ilegale.

KRU Prishtina ka njoftuar konsumatorët më 15 tetor se kanë 10 ditë afat për pagesën e faturave të ujit, në të kundërtën do të përballen me ndërprerjen e furnizimit me ujë.

“Ju lutemi që pagesat t’i kryeni me kohë për të shmangur ndërprerjet e mundshme”.

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