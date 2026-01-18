Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Shokuese: ky palestinez që mbledh eshtrat e gruas dhe fëmijëve të tij

Shokuese: ky palestinez që mbledh eshtrat e gruas dhe fëmijëve të tij

Dëshmi e qindra trupave nën rrënoja nga dy vjet gjenocid

Ky është Abu Ismail Hammad, një i ri nga Gaza, i cili ka kërkuar prej ditësh eshtrat e gruas dhe fëmijëve të tij të vrarë që u vranë nga ushtria izraelite. Ismail ka kërkuar nëpër rrënoja prej ditësh dhe thotë se gjeti eshtrat e vajzës së tij të vrarë dhe disa eshtra nga gruaja e tij.

Eshtrat e mijëra palestinezëve të vrarë janë ende të varrosura nën rrënojat e Gazës. Ushtria izraelite nuk lejon hyrjen e pajisjeve të rënda për gërmime ose rindërtim. /tesheshi

 

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram