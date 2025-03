Shpallja e rezultateve përfundimtare, KQZ në pritje të vendimmarrjes nga Supremja

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) para shpalljes së rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit do të marrë konfirmimet nga Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa dhe Gjykata Supreme, nëse në këto institucione ka ndonjë ankesë që kërkon vendimmarrjen e tyre.

Zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi për KosovaPress tha se aktualisht KQZ-ja është duke pritur vendimmarrjen nga Gjykata Supreme, lidhur me ankesën e paraqitur në këtë institucion nga një subjekt politik i certifikuar.

Pas ndjekjes së këtyre hapave ligjor, ai tha se KQZ-ja mund t’i shpall rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 9 shkurtit.

“Për të ardhur deri te shpallja e rezultatit përfundimtar te subjekteve politike dhe kandidatëve për deputetë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke ndjekur hapat e paraparë me Ligjin e ri për Zgjedhjet e Përgjithshme dhe aktet nënligjore. Aktualisht, KQZ është duke pritur vendimmarrjen nga Gjykata Supreme lidhur me ankesën e paraqitur në këtë institucion nga një subjekt politik i certifikuar. Para thirrjes së mbledhjes për shpalljen e rezultateve, KQZ do të marrë konfirmimet nga PZAP dhe Gjykata Supreme nëse në këto institucione ka ndonjë ankesën që kërkon vendimmarrjen e tyre dhe nëse KQZ mund të procedoje me shpalljen e rezultateve përfundimtare”, tha ai për KP

Në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit, në bazë të rezultateve preliminare të KQZ-së, Vetëvendosje ka dalë e para, e dyta PDK, LDK e treta dhe AAK-Nimsa e katërta.