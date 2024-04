Shpejtësia 160 km/h krahasuar me 100 km/h – sa karburant harxhojnë veturat

Jeta na mëson se asgjë nuk është e thjeshtë dhe disa ligje të çuditshme të tregut e mposhtin logjikën.

Në përgjithësi, çmimet e karburanteve po rriten rrënjësisht, pra po i afrohen kufirit prej dy euro për litër.

Nuk ka kurrë paralajmërime të mjaftueshme, kështu që ne po ju japim një këshillë tjetër për drejtimin me efikasitet të karburantit. Sa më e lartë të jetë shpejtësia, aq më e lartë është rezistenca e ajrit, e cila është një faktor kyç në konsumin e karburantit të makinës.

Rezistenca e ajrit rritet në mënyrë kuadratike me shpejtësi – jo në mënyrë lineare. Pra, edhe nëse ecni pak më shpejt, rezistenca do të rritet shumë më tepër se ritmi juaj i vozitjes dhe bashkë me të edhe konsumi.

Me shpejtësi rreth 140 km/h, vetura konsumon një sasi mbi mesataren e karburantit. Për shembull, Klubi Gjerman i Automjeteve (ADAC) ka llogaritur për automjetet e klasës së mesme që kur ngasin me 160 km/h konsumojnë deri në dy të tretat më shumë karburant sesa me 100 km/h.

Shumë shoferë pëlqejnë gjithashtu të ngasin më shpejt në autostrada, gjë që nuk është ekonomike (dhe jo e sigurt).

Cila shpejtësi është ideale? Nxitoni fuqishëm, ndërroni marshin më të lartë të mundshëm dhe drejtojeni me një shpejtësi midis 60 dhe 90 km/h. Është më ekonomike. Sigurisht, kjo nuk është praktike në autostradë. Shpejtësia ideale këtu është një konstante 100 deri në 130 km/h në marshin e sipërm.