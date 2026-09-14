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Shpërthen tri herë vullkani Semeru në Indonezi, lëshon hi deri në 1.000 metra mbi majën e tij

Mali Semeru në Indonezi shpërtheu tre herë sot, duke lëshuar hi vullkanik deri në 1.000 metra mbi majën e tij, tha agjencia e menaxhimit të fatkeqësive të vendit, raporton Anadolu.

“Vullkani ndodhet në kufirin e qarqeve Lumajang dhe Malang në provincën e Java-s Lindore. Kolonat e hirit arritën deri në 1.000 metra mbi majën”, tha për Anadolu, zëdhënësi i Agjencisë Kombëtare të Reduktimit të Fatkeqësive të Indonezisë, Berton Panjaitan.

Semeru, mali më i lartë në ishullin Java me 3.676 metra, mbetet në nivelin III, kategoria e dytë më e lartë në sistemin e paralajmërimit vullkanik me katër nivele të Indonezisë.

Aktualisht është një nga pesë vullkanet në të gjithë Indonezinë nën statusin e nivelit III ndërsa autoritetet vazhdojnë të monitorojnë aktivitetin vullkanik.

Mali Semeru ndodhet në Java-n Lindore, në pjesën perëndimore të arkipelagut indonezian.

Indonezia, një vend arkipelagjik me mbi 17 mijë ishuj, shtrihet përgjatë “Unazës së Zjarrtë të Paqësorit” aktiv sizmik dhe është shtëpia e më shumë se 120 vullkaneve aktive.

Semeru është një nga vullkanet më aktivë të vendit dhe ka përjetuar shpërthime të shpeshta vitet e fundit.

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