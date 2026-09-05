Shpërthen vullkani Anak Krakatau i Indonezisë, nxjerr gurë dhe hi vullkanik

Vullkani Anak Krakatau në Indonezi shpërtheu gjatë natës deri të shtunën, duke hedhur në ajër shkëmbinj dhe hi vullkanik, njoftoi Agjencia Gjeologjike e vendit, transmeton Anadolu.
“Deri më sot, 5 shtator 2026, në orën 04:40 sipas kohës së Indonezisë Perëndimore, shpërthimi ende vazhdon dhe nga Posta PGA e Krakatau Pasauran mund të dëgjohen ende zhurma të forta”, tha agjencia në një deklaratë.
Shpërthimet e vullkanit kanë vazhduar që nga 2 korriku, kur niveli i alarmit u ngrit në Nivelin III, raportoi media lokale Tempo.
“Lartësia e kolonës së shpërthimit nuk u vërejt, por ngjyra e kuqe e ndezur e shtëllungës së shpërthimit ishte qartë e dukshme”, thuhet në lajm.
MAGMA Indonesia, një platformë digjitale që ofron informacione në kohë reale për rreziqet gjeologjike në mbarë vendin, tha se aktiviteti sizmik i lidhur me shpërthimin u regjistrua që nga mëngjesi i së premtes, ndërsa sizmografi regjistroi amplitudë maksimale prej 33 milimetrash dhe kohëzgjatje prej 14 sekondash.
Tre shpërthime të tjera ndodhën të premten në mëngjes, të pasuara nga një periudhë qetësie përpara një serie tjetër shpërthimesh në orët e vona të së premtes.
Deri në orën 00:01 sipas kohës lokale të së shtunës, u regjistruan gjithsej gjashtë shpërthime.
Agjencia Gjeologjike tha se shpërthimi i ngjante një “fontane lave” që prodhon rrjedha llave, duke shtuar se shpërthimet e vazhdueshme që zgjasin disa orë janë të zakonshme.
Agjencia tha se kishte marrë raportime për zhurma të fuqishme dhe dridhje në pjesë të Javas Perëndimore, Bantenit dhe Lampungut, të cilat u shfaqën në të njëjtën kohë me aktivitetin e vullkanit Anak Krakatau dhe dyshohet se lidhen me të.
Ajo tha se rritja e vullkanit që nga shpërthimi i 22 dhjetorit 2018 mbetet relativisht e vogël, duke shtuar se nuk ka potencial për një shembje mjaftueshëm të madhe për të shkaktuar cunami.
Indonezia shtrihet përgjatë “Unazës së Zjarrit” të Paqësorit, një zonë sizmikisht aktive me linja thyerjesh tektonike dhe vullkane, ku tërmetet janë të shpeshta.