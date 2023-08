Shpërthen vullkani Etna në Itali – VIDEO

Ka shpërthyer vullkani Etna në jug të Italisë, transmeton Anadolu.

Sipas lajmit të BBC-së, dje ka ndodhur një shpërthim në vullkanin Etna në ishullin italian të Sicilës.

Sipas zyrtarëve italianë shpërthimi është një “paralajmërim”, duke theksuar se niveli i paralajmërimit për vullkanin është ngritur një shkallë.

Pas shpërthimit fluturimet në Aeroportin Catania të rajonit të Sicilës ishin anuluar përkohësisht.

Në lajmin e agjencisë italiane Ansa, thuhet se fluturimet janë ndaluar deri në orën 13:00 me kohën lokale në këtë aeroport.

Italy’s Mount Etna, the most active volcano in Europe, illuminates the night sky with a breathtaking display of eruptions pic.twitter.com/zw7L1bJUMV

— Reuters (@Reuters) August 14, 2023