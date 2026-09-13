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Shpërthim i fuqishëm izraelit raportohet në Khiam, në jug të Libanit

Një shpërthim i fuqishëm i kryer nga forcat izraelite në qytetin Khiam, në jug të Libanit, ka shkaktuar thyerjen e xhamave në disa qytete përreth, njoftoi Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit.

Incidenti ndodhi në një kohë kur operacionet ushtarake izraelite vazhdojnë në jug të Libanit, pavarësisht armëpushimit të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara.

Izraeli ka kryer ditët e fundit sulme të përsëritura ajrore dhe operacione tokësore në këtë zonë, përfshirë rreth kreshtës strategjike Ali al-Taher. /mesazhi

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