Shpërthim i fuqishëm izraelit raportohet në Khiam, në jug të Libanit

Një shpërthim i fuqishëm i kryer nga forcat izraelite në qytetin Khiam, në jug të Libanit, ka shkaktuar thyerjen e xhamave në disa qytete përreth, njoftoi Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit.
Incidenti ndodhi në një kohë kur operacionet ushtarake izraelite vazhdojnë në jug të Libanit, pavarësisht armëpushimit të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara.
Izraeli ka kryer ditët e fundit sulme të përsëritura ajrore dhe operacione tokësore në këtë zonë, përfshirë rreth kreshtës strategjike Ali al-Taher. /mesazhi