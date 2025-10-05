Shpërthime në Gaza ndërsa forcat izraelite vazhdojnë sulmet

Situata në terren mbetet e pandryshuar. Shpërthime dëgjohen herë pas here në zona të ndryshme, ndërsa gjendja për civilët në pjesët veriore të Gazës është ende jashtëzakonisht e vështirë, raporton Aljazeera.
Banorët raportojnë se në zonat lindore dëgjohen vazhdimisht shpërthime, pjesa më e madhe e të cilave mbetet plotësisht e paarritshme dhe shumë e rrezikshme. Sipas burimeve lokale, forcat izraelite po përdorin dronë të vegjël (quadcopter) për të qëlluar mbi palestinezët, përfshirë ata që kanë tentuar të kthehen në veri nga pjesët jugore dhe qendrore të territorit.
Dëshmitarët thonë se disa persona që u përpoqën të ktheheshin dje drejt shtëpive të tyre u qëlluan dhe u vranë nga forcat izraelite. Ndërkohë, spitalet në Gaza janë ende të mbingarkuara me të plagosur, dhe shumë prej tyre po humbin jetën për mungesë trajtimi të duhur.
Megjithë situatën e rëndë, në mesin e njerëzve ndihet një ndjenjë e kujdesshme shprese. Banorët po mbahen fort pas besimit se marrëveshja e armëpushimit do të hyjë në fuqi së shpejti, duke u dhënë atyre mundësinë të kthehen më në fund në shtëpitë e tyre. /mesazhi