Shpërthime në Kiev pas alarmit për raketa balistike

Disa shpërthime të fuqishme janë dëgjuar në kryeqytetin e Ukrainës, Kiev, në orët e para të së dielës, pasi autoritetet paralajmëruan për një sulm të mundshëm me raketa balistike dhe urdhëruan qytetarët të strehohen menjëherë.
Administrata ushtarake e qytetit lëshoi alarmin pak para orës 02:00, duke njoftuar për “kërcënimin e përdorimit të armëve balistike nga armiku” dhe duke u bërë thirrje banorëve të qëndrojnë në strehimore deri në përfundimin e alarmit.
Zyrtarët rajonalë thanë se njësitë e mbrojtjes ajrore po angazhoheshin kundër dronëve të zbuluar në rajonin më të gjerë të Kievit. Autoritetet u kujtuan qytetarëve të mos filmojnë apo publikojnë pamje të aktiviteteve ushtarake në zhvillim.
Deri tani nuk ka raportime të menjëhershme për viktima.
Kievi është shënjestruar rregullisht nga sulme me raketa dhe dronë që nga fillimi i pushtimit rus në shkurt 2022. Javët e fundit janë shënuar valë sulmesh gjatë natës, ndërsa Rusia dhe Ukraina kanë intensifikuar goditjet ndaj infrastrukturës energjetike dhe objekteve ushtarake të njëra-tjetrës.
Muajin e kaluar, Rusia pranoi një kërkesë të presidentit amerikan Donald Trump për të ndalur sulmet ajrore ndaj Kievit deri më 1 shkurt, për shkak të temperaturave të ulëta dimërore. Ukraina kishte shprehur gatishmëri për reciprocitet, ndërsa SHBA-ja po përpiqet të ndërmjetësojë një zgjidhje diplomatike për t’i dhënë fund luftës.
Megjithatë, pas 1 shkurtit, palët rifilluan shkëmbimin e sulmeve dhe akuzave, ndërsa bisedimet e ndërmjetësuara nga SHBA-ja deri më tani kanë sjellë pak përparim, përveç disa shkëmbimeve të të burgosurve. /mesazhi