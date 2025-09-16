Shpërthimet nga Gaza ndihen deri në qendër të Izraelit

GAZA CITY, GAZA - SEPTEMBER 14: Smoke rises following Israeli airstrikes that hit and destroyed multiple buildings and high-rise towers in Gaza City, Gaza on September 14, 2025. ( Abdalhkem Abu Riash - Anadolu Agency )

Shpërthimet nga bombardimet e Izraelit mbi Rripin e Gazës janë aq të fuqishme sa zëri i tyre po ndihet edhe në pjesët qendrore të Izraelit, raportojnë mediat vendase.

Komentatori politik izraelit, Ori Goldberg, tha në një postim në X se veprimet ushtarake të Izraelit në Gaza përbëjnë “shfarosje” dhe “gjenocid”.

Ndërkohë, Arbel Yehoud, ish-rob izraelit dhe aktiviste që po proteston jashtë rezidencës së kryeministrit Benjamin Netanyahu në Jerusalem, deklaroi se shpërthimet po tronditin shtëpitë edhe në Izrael.

“Zërat e shpërthimeve nga Gaza dridhin muret e shtëpisë sime dhe zemrën time,” tha Yehoud, e cila shprehu shqetësim për të dashurin e saj, Ariel Cunio, që sipas saj vazhdon të mbahet peng në Gaza. /mesazhi

