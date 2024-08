Shpirtrat rebelë – Fragment

Në librin me titull “Shpirtrat rebelë”, autori libanez Gibran Khalil Gibran na shpjegon se si shpirti njerëzor orvatet të kontrollojë të tjerët. Sipas tij:

– Prindi thotë: “Ti nuk më respekton nëse nuk bën siç them unë.”

– Kleriku thotë: “Ti je jobesimtar nëse nuk lutesh si unë.”

– Gjykata thotë: “Ti je kriminel nëse nuk zbaton ligjet e mia”.

Ti i pyet:”Po përse?”

Ata të thonë:”Sepse të gjithë njerëzit e bëjnë këtë.”

Ti u çirresh me sa forcë ke dhe u thua:” Të gjithë njerëzit janë të dëshpëruar, kurse unë dua të jem i lumtur.”

Ata thonë: Bëhu si të gjithë njerëzit, sepse nuk je më i mirë se ata.”

Kështu, njerëzit e kalojnë jetën me fantazmat e paraardhësve të tyre brenda vetes.

Perktheu: Elmaz Fida