Shqipëri, 5 helikopterë e qindra efektivë të emergjencave dhe ushtrisë në luftë me zjarret

Shqipëria po vazhdon të përballet me situatë të rëndë si pasojë e zjarreve.
Situa me rëndë vazhdon të mbetët në Gramsh dhe Delvinë.
Në këtë të fundit të mërkurën në mëngjes ka filluar intervenimi për shuarjen e zjarrit edhe me helikopterë.
Prefekti i Vlorës, Plator Nesturi, ka bërë me dije se në Delvinë katër shtëpi u dogjën si pasojë e flakëve, një prej të cilave e banuar dhe tri të pabanuara.
Të martën sipas medieve në Shqipëri është regjistruar edhe një rast i vdekjes si pasojë e zjarreve në zonën e Elbasanit.
Ndërkaq sot, mediat në Tiranë po raportojnë edhe për një viktimë në këtë zonë, ndonëse nuk ka konfirmim zyrtar.
Ministri i Mbrojtjes, Pirro Vengu ka thënë se operacionet për shuarjen e zjarreve kanë vazhduar tërë natën.
Ai ka thënë se 5 helikopterë janë në operim dhe qindra efektivë të emergjencave lokale dhe Forcave të Armatosura.
“Operacioni i gjerë kundër zjarreve ka vijuar pandalim gjatë gjithë orëve të natës për të kufizuar perimetrin e flakëve në afërsi të zonave të banuara dhe parqet kombëtare në mbarë Shqipërinë. Tre helikopterë po operojnë në Gramsh dhe dy të tjerë në Delvinë, ndërsa qindra efektivë të emergjencave lokale dhe të Forcave të
Armatosura po punojnë pa u ndalur në zonat më të nxehta: Fushë Arrëz, Gramsh, Tepelenë, Dropull, Delvinë dhe Finiq”, ka thënë ai.