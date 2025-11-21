Shqipëri, shpallet rezultati përfundimtar për zgjedhjet e pjesshme lokale

Komisioni Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të Shqipërisë ka miratuar vendimin për shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve të pjesshme vendore për kryetar bashkie, në disa njësi të qeverisjes vendore, raporton Anadolu.
Në mbledhjen e sotme Komisioni Rregullator shpalli rezultatin për zgjedhjet e pjesshme për kryetarë të bashkive në pesë bashki të vendit, ku rezultojnë fitues kandidatët e partisë në pushtet, Partisë Socialiste (PS).
“Sot, Komisioni Rregullator në seancë publike certifikoi rezultatin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie, të zhvilluara në datën 9 nëntor 2025. Pas përfundimit të afateve ankimore, Rregullatori shpalli rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të pjesshme vendore për kryetar në bashkitë Vlorë, Berat, Cërrik, Mat dhe Tepelenë”, thuhet në njoftimin e KQZ-së.
Më 9 nëntor u mbajtën zgjedhjet e pjesshme lokale në pesë bashki të vendit, për të zgjedhur kryetarët e bashkive.
Në këto zgjedhje garoi partia në pushtet PS, ndërkohë partia më e madhe e opozitës, Partia Demokratike (PD), mbështeti kandidatët e pavarur.
Vakancat në bashkitë në fjalë u krijuan për shkak të dorëheqjes së kryetarëve të bashkive, të cilët disa u zgjodhën deputetë në zgjedhjet e 11 majit 2025, ndërsa zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës u pezulluan nga Gjykata Kushtetuese.