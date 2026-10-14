Shqipëria në etapën vendimtare drejt BE-së, nga hapja e kapitujve te sfida e mbylljes së tyre

Shqipëria ka hyrë në një fazë vendimtare dhe të rëndësishme në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian (BE), me mbylljen e kapitujve të parë në negociatat e anëtarësimit, shkruan Anadolu.
Me mbylljen e kapitullit 20 më 13 tetor 2026 me mbajtjen e Konferencës së 10-të Ndërqeveritare në Luksemburg, Shqipëria vijon me objektivin për përmbylljen e tyre brenda vitit 2027.
Por deri në arritjen e këtyre rezultateve vendi ka kaluar në disa procese dhe reforma të rëndësishme, ku përfshihen edhe marrëdhëniet me BE-në.
Marrëdhëniet diplomatike midis Shqipërisë dhe Komunitetit Ekonomik Evropian u vendosën në qershor 1991 pas rënies së regjimit komunist në Shqipëri, ndërkohë procesi i integrimit evropian të vendit ka kaluar në disa momente të rëndësishme.
Deri në momentin e nisjes zyrtare të negociatave të anëtarësimit, procesi i integrimit evropian ka kaluar në disa etapa dhe data të rëndësishme.
Shqipëria, së bashku me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, u identifikua si një kandidate e mundshme për anëtarësim në BE gjatë samitit të Këshillit Evropian të Selanikut në qershor 2003.
– Nga paraqitja e kërkesës për anëtarësim deri tek mbyllja e kapitujve të parë kanë kaluar 17 vjet
Nga paraqitja e kërkesës për anëtarësim deri tek mbyllja provizore e kapitujve të parë në negociatat e anëtarësimit kanë kaluar 17 vjet, me një proces të mbushur me reforma dhe marrëdhënie intensive mes Shqipërisë dhe BE-së.
Nëse u referohemi datave të rëndësishëm të këtij procesi, më 28 prill 2009, Shqipëria paraqiti në Këshillin e BE-së kërkesën për anëtarësimin e vendit në union.
Më 27 qershor 2014, Shqipëria mori statusin e vendit kandidat, ndërkohë Këshilli përcaktoi pesë prioritetet kryesore në atë kohë me fokus administratën publike, sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit, krimin e organizuar dhe të drejtat themelore që Shqipëria duhej të përmbushte përpara fillimit të negociatave të anëtarësimit.
Më 19 Korrik të vitit 2022, Shqipëria mbajti Konferencën e Parë Ndërqeveritare, e cila shënoi hapjen zyrtarisht të negociatave të anëtarësimit të vendit në BE.
Më 17 nëntor 2025 Shqipëria hapi bisedimet për grupkapitullin e fundit në negociata e anëtarësimit, duke futur procesin në një ritëm intensiv me hapjen e të gjithë 33 kapitujve.
– Shqipëria synon anëtarësim të plotë në BE deri në vitin 2030
Në vitin 2026 procesi i integrimit evropian hyri në një etapë të re, pasi vëmendja u përqendrua te procesi i mbylljes së kapitujve.
Më 14 korrik 2026, Shqipëria arriti mbylljen provizore të tre kapitujve të parë, konkretisht 25, 26 dhe 30, që lidhen me kërkimin shkencor, arsimin dhe kulturën dhe marrëdhëniet me jashtë gjatë Konferencës së nëntë Ndërqeveritare Shqipëri-BE.
Me mbylljen e kapitullit 20, që lidhet me zhvillimin e sipërmarrjes, politikat industriale, mbështetjen e bizneseve, inovacionin dhe rritjen e konkurrueshmërisë së ekonomisë shqiptare, Shqipëria arrin në katër kapituj të mbyllur përkohësisht.
Objektivi i shpallur nga autoritetet shqiptare për përfundimin e negociatave deri në vitin 2027 e vendos Shqipërinë përballë një afati ambicioz dhe sfide të re, bashke me synimin për anëtarësimin e plotë deri në vitin 2030.