Shqipëria në krye të Këshillit të Sigurimit, Rama do drejtojë mbledhjen e parë në OKB

Pas marrjes së presidencës së Këshillit të Sigurimit të OKB-së nga Shqipëria, edhe pse pa të drejtë vote, kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama do të udhëtojë në mesin e muajit drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për të drejtuar punimet e përgjithshme të Asamblesë së Përgjithshme si dhe të Forumeve.

Së bashku me kreun e tyre do të udhëtojë edhe ministrja e Punëve të Jashtme Olta Xhaçka, si dhe President Bajram Begaj, pohoi të premten para gazetarëve ambasadori i Shqipërisë në OKB, Ferit Hoxha i cili u pyet nëse mbledhjes së 20 shtatorit do t’i bashkohej presidenti ukrainas apo jo.

“Mund të konfirmoj që kryeministri im do të jetë aty dhe ai do të drejtojë mbledhjen e saj është e sigurt. Ajo është e dytë se dhe Presidenti Zelensky mund të jetë aty” , tha ambasadori Hoxha.

Rama do të drejtojë më 20 shtator mbledhjen e liderëve të Këshillit të Sigurimit, si kryeministër i vendit që merr presidencën.

Kjo është një nga më të rëndësishmet, me fokus të takimit që pritet të marrë pjesë edhe presidenti i Ukrainës, Volodimir Zelensky.

Kurse më 14 shtator në Nju Jork, kryediplomatja Olta Xhaçka do të drejtojë mbledhjen që ka në fokus ngritjen e një rrjeti për ndihmat humanitare.Ndërsa President Begaj më 21 shtator do të mbajë fjalën në emër të Shqipërisë në Asamblenë e Përgjithshme.

Kjo është hera e dytë, pas qershorit 2022, për Shqipërinë që drejton presidencën e këshillit.