Shqiptar!

Mos besoni se serbi asht largu përgjithmonë,

ky besim naiv shqiptarin e verbon.

Me miq e dashamirë shumë punë bahen…

por hallet tuja me lotë të huj nuk qahen,

as duatë tuja me “bedel” nuk bahen.

Askush pa interes nuk të ndihmon,

për hatër të “syve “ tuj veten s’e flijon.

Edhe nëse “dikush” ndihma mund të “japin”.

për arritje të ‘fitimeve’ e shtrijnë hapin.

Pra ti o Shqiptar,

në dafina kurrë mos flej,

mos lejo që armiku në kyt gjendje të të gjej!

Zoti na rujt mos të gjej kjo ‘dekik’,

sherrin e ndezun do të jetë zor me e fik!

Armën mbaje pranë, kurrë mos e tret,

nëse ‘nji ditë’ të duhet ke ku me e gjet.

Burhan Fili 5/7/2023 Tiranë