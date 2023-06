Kryeministri i Shqipërisë ka anuluar mbledhjen mes dy qeverive të Shqipërisë dhe të Kosovës.

Ku ta dish mbase kështu e dënon Kosovën për arrestimin e kriminelit serb në veri të vendit?!

Dhe mbase i çon sinjal Beogradit se ai kurrë nuk do e shkelë besën e dhënë nga paraardhësit e tij ideologjik dhe se përjetë do i mbetet besnik projektit që ka për qëllim Ballkanin ta bëjë Serbosllavi!

Sidoqoftë duhet pranuar: Kryeministri i sotëm i Shqipërisë ia doli ta realizojë ëndrrën shekullore të elitave antishqiptare serbe – që përçarja brenda shqiptare t’i arrijë ato përmasa perverse sa të thuhet se shqiptaria e jeton epokën e turpit të vet politik!

Siç duhet pranuar se në Shqipëri nuk është më e qartë nëse patriotizmi shqiptar apo proserbizmi të sjellin pikë politike dhe të mbajnë në pushtet?!

Po pra, farën e kësa përçarje brendashqiptare, në arën e shqiptarisë, e mbolli Kryeministri i sotëm i Shqipërisë i cili u tregua aq properëndimorë, aq strateg i madh global dhe aq mendje hapur, sa Shqipërinë e vëllazëroi me Beogradin, por e armiqësoi me Prishtinën.

Nga: Kim Mehmeti