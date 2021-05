Shtatë trajtimet natyrale që parandalojnë Plakjen e Shpejtë të Lëkurës

Frigoriferi është streha më e mirë e disa prej recetave ideale për kujdesin e lëkurës.

Kura për lëkurë të thatë

Përbërësit

Një Avokado

2 Lugë gjelle me kos

Një lugë gjelle me vaj ulliri

Një lugë gjelle me mjaltë

Kjo kurë e pasur me acide yndyrore omega-3 forcon qelizat e lëkurës.

Falë mjaltit dhe kosit, fytyra do të jetë më e tendosur dhe e butë.

Kjo përzierje aplikohet në të gjithë fytyrën dy herë në javë dhe mbahet për rreth 15-20 minuta. Më pas shpëlahet me ujë të ftohtë.

Kura për lëkurat problematike

Përbërësit

Një banane

Gjysëm luge çaji me sodë buke

Gjysëm luge çaji me shafran indie

Nëse lëkura juaj është problematike dhe ka tendencën të ketë akne të shumëta, atëherë provojeni këtë kurë.

Bananet janë të pasura me vitaminë A që rigjallëron qelizat dhe pastron poret.

Shafrani shkatërron bakteret që shkaktojnë akne, ndërsa soda e bukës përthith yndyrën e tepërt në lëkurë.

Aplikohet pasi të keni pastruar fytyrën me ujë të vakët vetëm një herë në javë.

Kura për lëkurë të ashpër

Përbërësit

Gjysëm kastraveci i bërë pelte

Çerek gote me qumësht

Një lugë gjelle me mjaltë

Një lugë gjelle me sheqer kaf

Kastraveci largon skuqjet.

Për më tepër, ai përçon një aromë freskie sa do ju duket sikur jeni në një qendër estetike.

Kjo maskë e zbut lëkurën ndjeshëm vetëm pas një përdorimi.

Aplikohet në fytyrë dy herë në javë.

Maskë për lëkurë të ndjeshme

Përbërësit

Një lugë gjelle me kos

Një lugë çaji me mjaltë

Një lugë çaji me kakao pluhur

Një lugë me rozmarinë të grimcuar

Lëkurat e ndjeshme kanë tendencën të përjetojnë më shumë skuqje.

Kosi është baza e maskave të suksesshme.

Ai është i pasur me probiotikë dhe proteina që qetësojnë lëkurën.

Mjalti ngushton puret dhe largon infeksionet.

Kakaoja përmban flavonolë qetëson lëkurën nga irritimet e ndryshme.

Këtë kurë mund ta përdorni një herë në javë.

Kura për lëkurë të yndyrshme

Përbërësit

Gjysëm filxhani me tërshërë të gatuar e të ftohtë.

Një vezë

Një lugë gjelle me lëng limoni.

Acidi tek lëngu i limonit largon yndyrën e tepërt dhe qelizat e vdekura ndërsa tërshëra e zbut lëkurën dhe heq skuqjen.

Kjo kurë aplikohet në fytyrë një herë në javë.

Kura për lëkurë me njolla

Përbërësit

Një kungull dimri nga ato që rritet në vreshta.

Kungulli duhet bërë pelte në një mikser

Një lugë gjelle me mjaltë

Dy pika nga vaji i pemës së çajit

Kjo maskë jo vetëm që largon aknet por edhe nxit prodhimin e kolagjenin.

Mjalti në veçanti zbardh lëkurën.

Kura duhet bërë një herë në javë.

Kura për lëkurë të lodhur

Përbërësit

Lëngu i një limoni

Dy lugë gjelle me sheqer

Një lugë gjelle me vaj ulliri

Me këtë maskë fytyra juaj do të jetë e freskët dhe e qetë.

Limoni dhe sheqeri do të ndihmojnë në largimin e qelizave të vdekura.

Vaji i ullirit do të hidratojë lëkurën dhe do t’i japë shëndetin dhe freskinë e munguar.

Kjo kurë mund të përdoret 2-3 herë në javë.

*Shënim: Ju këshillon që në aplikimin e secilës kurë të evitoni zonën përreth syve.