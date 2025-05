Shtëpia e Bardhë: Administrata Trump “100% e përkushtuar” për të siguruar që Irani të mos pasurojë uraniumin

Administrata e presidentit Donald Trump është “100 për qind e përkushtuar” për të siguruar që çdo marrëveshje bërthamore e arritur me Iranin të sigurojë që Teherani të mos mund të pasurojë uranium në asnjë nivel, tha sot Shtëpia e Bardhë, raporton Anadolu.

“Ne jemi 100 për qind të përkushtuar ndaj asaj vije të kuqe”, u tha gazetarëve zëdhënësja Karoline Leavitt.

“I Dërguari Special i presidentit (Steve) Witkoff, Sekretari (i Shtetit Marco) Rubio, e kanë bërë këtë jashtëzakonisht të qartë, jo vetëm për publikun amerikan, por edhe në ato diskutime që i Dërguari Special Witkoff ka pasur drejtpërdrejt me iranianët”, shtoi ajo.

Gjatë një interviste me ABC News, Witkoff tha të dielën se pasurimi i uraniumit është “një vijë e kuqe shumë e qartë” në çdo marrëveshje të mundshme.

“Ne nuk mund të lejojmë as 1 për qind të një aftësie pasurimi. U kemi paraqitur iranianëve një propozim që mendojmë se adreson disa nga këto pa shfaqur mosrespekt ndaj tyre”, tha ai.

Në përgjigje, ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi tha përpara raundit të pestë të bisedimeve se programi i pasurimit i Teheranit do të vazhdojë me ose pa një marrëveshje me SHBA-në, duke e përshkruar çështjen si “të panegociueshme”.

Mosmarrëveshjet mbi këtë çështje mbeten një pikë kyç ngërçi ndërsa bisedimet vazhdojnë.

Nuk është e qartë saktësisht se kur do të zhvillohet raundi i pestë i negociatave, por Irani tha të dielën se ato do të ndodhin së shpejti.

Trump të premten tha se delegacioni amerikan i ka paraqitur Iranit një propozim për një marrëveshje bërthamore dhe i bëri thirrje Teheranit ta pranojë atë. Por Araghchi tha po atë ditë se Teherani nuk ka marrë asnjë propozim me shkrim nga SHBA-ja, as drejtpërdrejt, as tërthorazi.