Shtëpia e Bardhë duket se mirëpret vrasjen e al-Arourit në Bejrut

Zëdhënësi Kirby refuzon të konfirmojë nëse Izraeli e vrau liderin e Hamasit, duke iu referuar pyetjeve të zyrtarëve izraelitë.

Unë thjesht do t’ju thoja se al-Arouri ishte një terrorist i njohur global. Dhe nëse ai është, në fakt, i vdekur, askush nuk duhet të derdhë lot për humbjen e tij”, u tha gazetarëve zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë ndër të tjera, raporton Aljazeera.

NSC Coordinator for Strategic Communications John Kirby “al-Arouri was a noted designated global terrorist and if he is in fact dead, nobody should be shedding a tear over his loss.” pic.twitter.com/OPZ1cGbiqP

— CSPAN (@cspan) January 3, 2024