Shtëpia e Bardhë pas takimit në Moskë: Rusët “shprehën dëshirë” për t’u takuar me Trumpin

Zyrtarët rusë “shprehën dëshirën e tyre” për një takim ballë për ballë me presidentin e SHBA-së, Donald Trump, gjatë një takimi të rëndësishëm në Moskë me të dërguarin e tij të posaçëm, Steve Witkoff, bëri të ditur Shtëpia e Bardhë, transmeton Anadolu.
Zëdhënësja Karoline Leavitt theksoi në një deklaratë se është bërë “përparim i madh” gjatë takimit të Witkoffit me presidentin rus Vladimir Putin dhe se Trump “është i hapur për t’u takuar si me presidentin Putin, ashtu edhe me presidentin Zelenskyy”.
“Presidenti Trump dëshiron që kjo luftë brutale të përfundojë”, shtoi ajo.
Witkoff mbërriti në Moskë të mërkurën në mëngjes, në vizitën e tij të pestë në Rusi që nga fillimi i vitit. Ai u takua për herë të fundit me Putinin më 25 prill. Kjo vizitë vjen dy ditë para skadimit të afatit 10-ditor që Trump i ka dhënë Rusisë për të arritur një marrëveshje armëpushimi me Ukrainën.
Yuri Ushakov, një nga këshilltarët kryesorë të Putinit, tha se takimi ishte “i dobishëm dhe konstruktiv”. Sipas tij, zyrtarët diskutuan për luftën e Kremlinit kundër Ukrainës dhe për perspektivat e zhvillimit të bashkëpunimit strategjik mes Moskës dhe Washingtonit.
Ai tha se Rusia përcolli “disa sinjale” mbi konfliktin dhe se “sinjale përkatëse” u pranuan në emër të Trumpit.
Në qershor, Trump i dha Rusisë afat 50-ditor, pas të cilit kërcënoi me vendosjen e tarifave deri në 100 për qind ndaj Rusisë dhe partnerëve të saj tregtarë, nëse Moska dhe Kievi nuk arrijnë një marrëveshje paqeje.
Më 29 korrik, Trump njoftoi se ka vendosur ta shkurtonte afatin në 10 ditë për shkak të “zhgënjimit” të tij me Putinin.
Bloomberg, duke cituar burime anonime të njohura me çështjen, në një lajm ka thënë se Rusia po shqyrton mundësi për të bërë një lëshim ndaj Trumpit, përfshirë një ndalim të përkohshëm të sulmeve me dronë dhe raketa.
Në lajm thuhej se një “pauzë ajrore” mund të jetë një nga propozimet e mundshme të Rusisë, me kusht që edhe Ukraina të pranojë të marrë pjesë.