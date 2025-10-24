Shtëpia e Bardhë: Trump nuk ka parë asnjë veprim për paqe nga Moska

Për t’i dhënë fund luftës, “të dyja palët duhet të jenë të interesuara, por ne nuk kemi parë as interes dhe as veprim nga Moska, deklaroi zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt.
‘’Trump e konsideroi të përshtatshme dhe të nevojshme të vendoste tani sanksione ndaj Rusisë’’, shtoi ajo.
“Presidenti dëshiron të shohë veprime jo vetëm fjalë dhe po bëhet gjithnjë e më i frustruar”, theksoi ajo.
“Një takim midis Trump dhe Putin nuk është plotësisht jashtë diskutimit”, shtoi Leavitt, duke specifikuar, megjithatë, se interesi dhe veprimi nga Rusia janë të nevojshëm për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë.