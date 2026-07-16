Shtëpia e Bardhë: Trump pajtohet se vendet e huaja përpiqen të ndikojnë opinionin publik amerikan

Presidenti amerikan, Donald Trump, beson se vendet e huaja janë përpjekur të ndikojnë opinionin publik amerikan, tha Shtëpia e Bardhë, transmeton Anadolu.
Kjo pasoi komentet e zëvendëspresidentit JD Vance se një fushatë e financuar nga Izraeli synonte të pengonte negociatat SHBA-Iran.
“Mendoj se presidenti me siguri do të pajtohej se po, vendet e huaja sigurisht përpiqen të ndikojnë opinionin publik amerikan. Nuk ka asnjë dyshim për këtë. Mendoj se është thjesht një fakt bazë”, u tha gazetarëve zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt.
Leavitt u pyet për komentet e fundit të Vance, i cili i tha drejtuesit të podkastit Joe Rogan se një “fushatë e ndikimit të huaj” po financohej për të “minuar” përpjekjet për të arritur një marrëveshje midis SHBA-së dhe Iranit.
“E di pa asnjë dyshim se ka pasur njerëz brenda qeverisë izraelite që në fakt po përpiqen të na largojnë nga ajo politikë”, tha Vance në podkastin e publikuar të mërkurën, duke iu referuar përpjekjeve të Washingtonit për një marrëveshje që do t’i jepte fund luftës në Lindjen e Mesme me Iranin.
“Ata duan të vazhdojnë fushatën ushtarake dhe, meqë ra fjala, ka njerëz brenda qeverisë së tyre që i dua, kam marrëdhënie të mira me ta. Shpresoj dhe nuk mendoj se ata janë pjesë e kësaj”, shtoi ai.