Shtëpia e Bardhë: Turqia do të luajë “rol kryesor” në sigurinë e aeroportit të Kabulit

Turqia do të luajë një “rol kryesor” në ofrimin e sigurisë në Aeroportin Ndërkombëtar Hamid Karzai të Kabulit pasi forcat e NATO-s të tërhiqen nga Afganistani, tha këshilltari i sigurisë kombëtare i Presidentit të SHBA-së Joe Biden, transmeton Anadolu Agency (AA).

Këshilltari Jake Sullivan u tha gazetarëve se gjatë takimit të tyre të parë dypalësh të hënën, Biden dhe presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan “ranë dakord që ata do të punojnë së bashku” për të siguruar që misioni turk të vendoset përpara afatit të 11 shtatorit të presidentit amerikan për të tërhequr të gjitha forcat amerikane nga Afganistani.

“Presidenti Erdoğan tregoi se do t’i duhen, siç thatë ju, forma të caktuara të mbështetjes për ta bërë këtë dhe presidenti Biden u zotua se mbështetja do të vijë”, tha Sullivan në një brifing telefonik.

“Presidenti Erdoğan shprehu kënaqësinë me këtë dhe të dy ata i ngarkuan ekipet e tyre vetëm të punojnë mbi detajet e fundit, por angazhimi i qartë nga liderët thekson që Turqia do të luajë një rol kryesor në sigurimin e Aeroportit Ndërkombëtar të Hamid Karzai dhe tani ne po punojmë se si ta ekzekutojmë këtë”, shtoi Sullivan.

Duke folur para gazetarëve të hënën në fund të një serie takimesh me udhëheqësit e NATO-s, Erdoğan tha se Turqia po kërkon përfshirjen e Pakistanit dhe Hungarisë në misionin e ri në Afganistan pas largimit të forcës së NATO-s të udhëhequr nga SHBA-ja.

Turqia, forcat e së cilës në Afganistan kanë qenë gjithmonë me trupa joluftarake, raportohet të ketë ofruar të ruajë Aeroportin Ndërkombëtar Hamid Karzai pasi ngelin pyetje se si do të garantohet siguria përgjatë rrugëve kryesore të transportit dhe në aeroport, i cili është porta kryesore për në kryeqytetin Kabul.

I pyetur në lidhje me planifikimin e emergjencave, Sullivan tha se SHBA-ja po mendon gjithashtu për mundësinë e përdorimit të kontraktorëve të sigurisë me “përvojë të gjerë” në Afganistan në aeroport, por shtoi se Washingtoni “ndihet mirë” për sa i përket planifikimit me Turqinë.

“Por sigurisht që ne po bëjmë pa dyshim edhe një planifikim të paparashikuar në rast se Turqia nuk mund të vazhdojë, megjithëse kemi çdo pritje që ata do ta bëjnë, ose mund të vazhdojmë vetëm në një mënyrë më të kufizuar”, tha ai. /aa