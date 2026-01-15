Shtëpia e Bardhë vlerëson udhëheqësen e përkohshme të Venezuelës, Trump takohet me figurën e opozitës

Shtëpia e Bardhë vlerësoi marrëdhëniet me autoritetet e përkohshme të Venezuelës, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump u takua me një nga figurat e opozitës së vendit, raporton Anadolu.
Zëdhënësja Karoline Leavitt tha se zyrtarë të administratës, përfshirë Sekretarin e Shtetit Marco Rubio, “kanë qenë në komunikim të vazhdueshëm” me presidenten e përkohshme të Venezuelës, Delcy Rodriguez, pas kapjes së presidentit Nicolas Maduro, duke e përshkruar qeverinë e përkohshme si “jashtëzakonisht bashkëpunuese” me SHBA-në.
“Ata deri tani kanë përmbushur të gjitha kërkesat dhe kërkesat e Shteteve të Bashkuara dhe të presidentit”, tha Leavitt, duke përmendur shitjen e naftës venezuelase në vlerë prej 500 milionë dollarësh dhe lirimin e të burgosurve politikë nga Karakasi. “Presidentit i pëlqen ajo që po sheh dhe pret që ky bashkëpunim të vazhdojë”, shtoi ajo.
Komentet vijnë në kohën kur Trump po pret në Shtëpinë e Bardhë figurën e opozitës venezuelase Maria Corina Machado për një drekë me dyer të mbyllura. Detajet mbi takimin janë të pakta, por Leavitt tha se ai ishte “në zhvillim e sipër” ndërsa ajo po informonte gazetarët.
“E di që presidenti mezi priste këtë takim dhe priste që të ishte një diskutim i mirë dhe pozitiv me zonjën Machado”, tha ajo.