Shtëpitë diskografike padisin Sunon – akuzohet se ua vjedh përmbajtjen për të krijuar këngë

Shtëpi të mëdha diskografike kanë ngritur padi ndaj kompanisë Suno, e cila zhvillon një platformë të inteligjencës artificiale për krijimin e muzikës, duke e akuzuar se ka përdorur pa leje materiale të mbrojtura me të drejta autori për trajnimin e modeleve të saj.
Sipas padive, kompanitë pretendojnë se Suno ka kopjuar dhe përdorur një numër të madh regjistrimesh muzikore pa marrë lejen e pronarëve të të drejtave.
Në një padi të re, kompanitë Universal Music Group dhe Sony Music, së bashku me disa kompani të tjera diskografike, pretendojnë se Suno ka përdorur teknologji për të shkarkuar në mënyrë të paligjshme regjistrime të mbrojtura nga YouTube. Padia përfshin pretendime lidhur me rreth 60 mijë këngë.
Suno është përballur edhe me padi nga artistë individualë. Muzikanti Jason Isbell dhe disa artistë të tjerë e kanë akuzuar kompaninë se gjeneron muzikë duke përdorur identitetin dhe veprat e tyre pa autorizim.
Suno i ka cilësuar këto pretendime si të pabazuara dhe ka thënë se do t’i kundërshtojë në gjykatë.
Çështja është pjesë e një beteje më të gjerë ligjore mes industrisë muzikore dhe kompanive të inteligjencës artificiale, rreth mënyrës se si mund të përdoren këngët dhe regjistrimet e mbrojtura nga të drejtat e autorit për trajnimin e sistemeve të AI-së.