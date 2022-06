Shtypen dhe ngordhin 143 dele në Idaho të SHBA-së duke ikur nga dy ujqër

Një sulm nga dy ujqër e panikoi një tufë delesh dhe 143 ngordhën pasi u përplasën në një gropë të thepisur ku u shtypën dhe u mbytën, thanë të enjten zyrtarët e kafshëve të egra në Idaho të SHBA-së.

Departamenti i Peshqve dhe Lojërave të Idahos dhe Shërbimet e Kafshëve të Egra të Departamentit Amerikan të Bujqësisë konfirmuan ngordhjet e deleve në Ajdahon jugperëndimore në ultësirat pranë Boise, raporton Associated Press të premten.

Ultësirat në veri të qytetit janë të njohura për rekreacion si biçikleta malore dhe shëtitje, dhe gjithashtu kanë drerë dhe grabitqarë të mëdhenj si arinj, luanë malorë dhe ujqër.

Shërbimet e kafshëve të egra zakonisht vrasin pesë deri në 14 ujqër çdo vit në ultësirë ​​në përgjigje të grabitjes së bagëtive.

“Kjo mjerisht ilustron pse menaxhimi i ujqërve në Idaho mund të jetë kaq sfidues. Njerëzit e vlerësojnë ultësirën për shumëllojshmërinë e kafshëve të egra, së bashku me mundësitë për kullotje, rekreacion dhe aktivitete të tjera. Në këtë rast, një palë ujqërish shkaktuan një humbje të konsiderueshme delesh për një blegtor, dhe pavarësisht përpjekjeve tona si departament për ta reduktuar ose parandaluar këtë, ende mund të ndodhë dhe na vjen keq që fermeri Frank Shirts dhe barinjtë e tij duhej të merreshin me kjo humbje”, ka thënë në një deklaratë drejtori i Fish and Game, Ed Schriever. /koha