Shumica e evropianëve kërkojnë unitet më të madh të BE-së përballë kërcënimeve globale

Shumica e qytetarëve evropianë janë gjithnjë e më të shqetësuar për çështjet e sigurisë mes tensioneve të larta gjeopolitike, me 89 për qind e të cilëve thonë se duan unitet më të madh midis shteteve anëtare të BE-së për t’u përballur me kërcënimet globale, sipas një deklarate nga Parlamenti Evropian të mërkurën, transmeton Anadolu.

Sondazhi i fundit i Eurobarometrit i Parlamentit Evropian tregon se shqetësimet në lidhje me sigurinë dominojnë opinionin publik në të gjithë bllokun.

Konfliktet aktive pranë BE-së kryesojnë listën e shqetësimeve me 72 për qind, të ndjekura nga terrorizmi (67 për qind), sulmet kibernetike nga vendet jo-anëtare të BE-së (66 për qind), fatkeqësitë natyrore të përkeqësuara nga ndryshimet klimatike (66 për qind) dhe flukset e “pakontrolluara” të emigracionit (65 për qind).

Në këtë sfond, qytetarët po i kërkojnë Bashkimit Evropian të veprojë më me vendosmëri.

Pothuajse nëntë në dhjetë të anketuar (89 për qind) thanë se shtetet anëtare të BE-së duhet të jenë më të bashkuara në përgjigjen ndaj sfidave globale, ndërsa 86 për qind duan që BE-ja të ketë një zë më të fortë në skenën ndërkombëtare. Përveç kësaj, 73 për qind thanë se BE-së i duhen më shumë burime për të përballuar kërcënimet globalisht.

Sondazhi gjithashtu nxjerr në pah një ndjenjë më të gjerë pasigurie rreth zhvillimeve globale. Më shumë se gjysma e të anketuarve (52 për qind) thanë se janë pesimistë për të ardhmen e botës, ndërsa 39 për qind shprehën pesimizëm për të ardhmen e BE-së.

Pavarësisht kësaj, optimizmi mbetet i lartë në nivel personal, me 76 për qind të sigurt për të ardhmen e tyre dhe atë të familjeve të tyre.

Presidentja e Parlamentit Evropian, Roberta Metsola, tha se gjetjet pasqyrojnë pritjet e qytetarëve për një Evropë më të vendosur dhe të bashkuar.

“Tensionet gjeopolitike formësojnë ndjenjën e përditshme të sigurisë së evropianëve. Qytetarët presin që Bashkimi Evropian të mbrojë, të jetë i përgatitur dhe të veprojë së bashku. Kjo është pikërisht ajo që një Evropë më e fortë dhe më e vendosur duhet të ofrojë”, tha ajo.

– Kostoja e jetesës mbetet shqetësimi kryesor

Përtej sigurisë, presionet ekonomike vazhdojnë të rëndojnë rëndë mbi evropianët. Inflacioni, rritja e çmimeve dhe kostoja e jetesës mbeten përparësia kryesore e brendshme, me 41 për qind që thonë se Parlamenti Evropian duhet të përqendrohet në adresimin e këtyre çështjeve.

Ekonomia dhe krijimi i vendeve të punës vijnë nga afër me 35 për qind, një rritje prej pesë për qind nga maji 2025.

Ndërsa shumica e të anketuarve presin që standardi i tyre i jetesës të mbetet i qëndrueshëm gjatë pesë viteve të ardhshme, 28 për qind parashikojnë një rënie. Pritja është më e lartë midis qytetarëve francezë (45 për qind), të ndjekur nga belgët dhe sllovakët (të dy 40 për qind), mes pasigurisë së shtuar ekonomike.

